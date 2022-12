Linte küla vahel jooksevad hundid, kitsejalg hambus

Räpina jahtkonna esimehe Margus Tigassoni sõnutsi on hunte piiratud küll, aga alati on nad küttidest ette jõudnud ja soo peale läinud. Sealt on aga neid võimatu kätte saada. «Hunte liigub omajagu – oleme näinud kuuese või seitsmese grupi jälgi, lisaks üksikuid. Kedagi rünnatud ei ole, aga kui elamu pole aiaga piiratud, on ka õuedest läbi joostud: ega nad inimesi ja hooneid karda. Lintest on mitmel korral kolm-neli hunti läbi läinud. Osa karjast on läinud põldu mööda, teised läbi hoovide.»