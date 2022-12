Gripp levib kõikjal Eestis üha hoogsamini

Grippi haigestumine tõusis nädalaga 245%, gripi tõttu hospitaliseerimine 60%. Terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova kinnitusel saab haigestumise intensiivsust hinnata keskmiseks, gripiviiruse levik on püsiv ja laialdane. «Enim on haigestunute seas kuni viieaastaseid lapsi. Haigestunute juurdekasv laste hulgas on peatunud, haigestumus tõuseb peamiselt tööealiste arvelt,» ütles ta ja lisas, et gripiviiruse levik on murettekitavalt kiire.