Uus kultuuri- ja noorsootööjuht tuleb linnusest

Varem on ta töötanud Vastseliina piiskopilinnuses ning kuulunud sealsete näituste ja kontsertide korraldusmeeskonda. Suur osa üritustest oli tema sõnul seotud noorte ja lastega. Põlise võrukana on Tobrel rõõm panustada nüüd just oma kodupiirkonna, Puiga-Kose-Meegomäe laste ja noorte hüvanguks.