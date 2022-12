Noor Põlvamaa aktivist kolis Virumaale

Põlvamaalt pärit mehe sõnul on elu Rakveres heatahtlik ja soe, samas on see olnud ka veidi väsitav, kuna riigigümnaasiumi hoone ehitus alles käib ja septembrist on kool tegutsenud kahel asenduspinnal. Samas suhtub Võsokovski olukorda talle omase optimismiga: «Jalutuskäik kahe maja vahel heade kolleegide või õppuritega on energiat andev ja toetav!» Uues hoones peaks kool tööd alustama pärast jaanuarikuu koolivaheaega.