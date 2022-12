Uus pealik ja veebel asusid ametisse

Kaitseliidu Tartu malev on Eesti üks suurimatest Kaitseliidu malevatest, kuhu kuulub 1900 liiget. Tartu malev on Lõuna maakaitseringkonna juhtmalev ja selle juhtkond on ühtlasi ka maakaitseringkonna juhtkond, koordineerides nii Põlva, Sakala, Valgamaa ja Võrumaa maleva tegevust.