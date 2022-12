Mooste Elohelü kutsub muusikuid

Võistluskontserdi kohustuslikuks looks on sel aastal uuem rahvalaul «Ma saisi korgõl mäe pääl». Võistlejaile on töötluse loomise aluseks pakutud välja kõik laulu Vana-Võromaa viisivariandid, mida Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest leida õnnestus, lisaks üks variant Otepää kihelkonnast Neeruti vallast. Lisaks tuleb esitada vabalt valitud eesti rahvaviisi töötlus – regilaul, uuem riimiline rahvalaul, tantsulugu või pilliviis. Töötlusele žanrilisi piiranguid ei seata – olgu punk või olgu rokk, kõik nägemused on oodatud!