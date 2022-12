Valga Puu juhataja Andres Olesk lausus, et päästjate roll metsade turvamisel on väga suur. «Meelespidamise mõte tekkis eelmisel aastal, kui meditsiinitöötajad olid covidi tõttu suure surve all. Tekkis mõte, et kingiks Valga-, Võru- ja Põlvamaa meditsiinitöötajatele kuuse. Tänavu otsustasime päästeameti töötajatele pakid teha. Kooskõlastamisel öeldi, et päästeameti meestel tõenäoliselt kuusehuvi ei ole. Metsi tunnevad nad hästi ja oskavad selle ise ka tuua,» muigas Olesk.