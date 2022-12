Kohalikud omavalitsused otsivad aktiivselt energiasäästu võimalusi

Selle tõttu otsib suurem osa Eesti linnasid ja valdu kokkuhoiukohti kütte ja elektri säästmiseks.

«Kõige enam, 40 protsenti, on muutusi läbi viidud tänavavalgustuse piiramises. Vastanutest 71,4 protsenti toimetulevaid omavalitsusi on seda juba rakendanud, seevastu tulukates omavalitsustes on tänavavalgustust piiranud 36,6 protsenti omavalitsusi. Tänavavalgustust piiratakse ajaliselt, näiteks lülitatakse lambid välja südaööst kuni hommikul kella kuueni, selgub rahandusministeeriumi oktoobris läbiviidud küsitluse tulemustest,» kirjutab analüüsi läbi viinud rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise peaspetsialist Piret Zahkna ministeeriumi blogis.

Samuti vähendatakse valgustust, keerates iga teine lamp välja või piiratakse valgustust kuni 75-protsendise hämardamisega. Küsitlusest ei selgunud, kui paljudel omavalitsustel oli tänavavalgustus üle viidud LED süsteemile. Üks omavalitsus tõi Zahkna sõnul välja, et kogu tänavavalgustuse süsteemist on renoveeritud 60 protsenti, mis on toonud võrreldes eelmise perioodiga energiasäästu 30 protsenti. Teine omavalitsus, kus kogu süsteem oli uuendatud, märkis aga, et varasemalt andis LED valgustus kokkuhoidu 1,5 kuni 2 korda, kuid sel aastal on hindade kallinemise tõttu kulud kasvanud võrreldes eelmise perioodiga kaks kuni kolm korda.