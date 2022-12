Argentina MM-i võit tegi lõunaeestlased õnnelikuks

Jalgpalli MM-i võitis Argentina, mille üle lõunaeestlased väga õnnelikud olid. Just selle tõttu, et Argentina oli seda võitu nii pikalt oodanud. Lisaks taheti näha Lionel Messi triumfi. Ka pildil olev Põlvamaa mees Jüri Varik hoidis finaalis pöidlaid just Argentinale.

Foto: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees