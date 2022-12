GALERII JA VIDEO ⟩ Ehitusbuum tõi puidutööstusele erakordse edu

Arula sõnul said kõik ehitusmaterjalide tootjad, sealhulgas metsa- ja puidutööstused sellest erilisest aastast osa. «Muidu oleks Toftani majandustulemused ilmselt olnud head, aga tavapärased,» lausus Arula, kelle sõnul oli oluline ka kiire reageerimine. «Praegu on olukord turul hoopis teistsugune.»

«Käesoleval aastal on nõudlus vähenenud ning see on tingitud inimeste ebakindluse suurenemisest nii Euroopas kui ka kogu maailmas,» tõdes Arula. «Ebakindlus tuleneb kallinenud energiast, mistõttu inimesed kardavad kulutada ning see avaldab paratamatult mõju püsitoodete tarbimisele.»