Baabade jutu kuulamisest sai alguse sügav keelehuvi

«Üks asi, mis mind seto keele või üldse keele külge juba noorena köitis, oli see, et väga põnev on kuulata, kuidas inimesed kõnelevad,» ütles laureaat Silvi Palm. «Kogu aeg, kui ma bussis sõitsin, kuulasin, kuidas baabad (st naised) omavahel kõnelesid. Kes mida ütleb, intonatsioon – kõik see on veel hästi meeles. Või kuidas külas kõneldi – ma sain juba päris lapsena aru, et naabrinaine kõneleb teisiti.»