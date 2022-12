Koolides hakkab haiguste laine taanduma

«Meil on täna (19. detsembril – toim) 35 puudujat, mida ei ole üldse palju. Kokku on meil 175 õpilast,» märkis Valga gümnaasiumi direktor Andrus Murumaa. Ta lisas, et gripilaine on Valga gümnaasiumil juba üle elatud, kuid ka see ei toonud palju haigestumisi kaasa. «Oleme hakkama saanud ja pole vaja polnud õppekorralduses muudatusi teha. Novembris oli vahel haiguste tõttu rohkem puudujaid, kuid seegi polnud mitte midagi hullu.»