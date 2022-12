Võrumaa lühiuudised

Setomaa ukrainlased said kokku Värskas

Võrumaa soos külvati 18 hektarile sammalt

Soodes on paljude haruldaste taime- ja loomaliikide elupaik, samuti seovad need märkimisväärsel hulgal süsinikku ja hoiavad puhta vee varusid. Tööde käigus suletakse kuivenduskraavid. Vajadusel raiutakse kuivenduse tagajärjel kasvanud metsa ja külvatakse turbasammalt.

RMK looduskaitsespetsialisti Priit Voolaiu sõnul on veel hinnata, kui edukaks turbasambla laotamine osutus. «Suvi oli väga kuiv ja vahepeal oli hirm, et see rikub plaanid ära, aga õnneks säilis taimestumiseks piisav hulk turbasamblakogumikke,» tõdes Voolaid. Erisuguste väljakute veetase on Ess-soos aga päris hästi paika saanud. LEPM