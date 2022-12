Võrumaal sõitis veoauto kraavi

PPA kommunikatsioonispetsialist Kerly Virk sõnas, et juht oli kaine ja juhtimisõigusega. «Ka rehvid vastasid nõuetele. Teeolud olid talvised, aga igati sõidukõlblikud. Ometi kaotas juht kurvis sõiduki üle kontrolli ja sõitis kraavi. Olemasoleva info pinnalt võib arvata, et sõidukiirus kurvi sõites ei olnud teeoludele lihtsalt vastav ja seetõttu see õnnetus paraku ka juhtus. Kõik täpsemad üksikasjad selgitab politsei edasises uurimises,» kinnitas Virk.