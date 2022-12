Kui pühad ja sünnipäev langevad samale ajale ⟩ Lapsevanem: hoian jõulud ja lapse sünnipäeva rangelt eraldi

Vanemad üritavad siiski pühade ajal sündinud lastele teha mitu erinevat kingitust. Et lapsel oleks ka siiski oma päev aastas, mida tähistada.

Kohe on jõulupühad ja aastavahetus tulekul. Kuidas aga tähistavad need inimesed enda või laste sünnipäevi, kelle tähtis päev langeb just selle ajavahemiku sisse?