Haigekassa hüvitab järgmisel aastal uusi meditsiiniseadmeid 1,8 miljoni euro eest

Ühe olulise muudatusena hakkab haigekassa hüvitama insuliini pumpravi kuni 26-aastaseks saamiseni. «Oma tervise eest hoolitsevate noorte jaoks on väga oluline, et nad saaksid lapseeas alustatud pumpraviga jätkata ka pärast 19-aastaseks saamist. Otsus toetab ka neid 19-25 aastaseid, kes kasutavad glükoosimonitooringu süsteeme, kuid nendest üksi jääb kontroll veresuhkru üle puudulikuks. See tähendab, et glükoositase on liiga kõrge või ei püsi raviks seatud vahemikus,» ütles Veliste.