Vargusi pole ⟩ Lõuna-Eesti raamatukogude lugejad on ausad

Antsla vallas asuva Kuldre raamatukogu direktor Saima Tell sõnas, et neil õnneks vargusi ette ei tule. «Meil on nii väike kogukond, et siin ei käigi nii palju inimesi. Võõraid tavaliselt siia ei juhtu üldse. Õnneks meilt raamatuid ei varastata,» lausus Saima Tell.