Neljapäeval tuleb kuni 5 kraadi sooja

Ilmateenistuse andmetel on neljapäeval udune ja sajune ilm ning sooja tuleb kuni 5 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Mitmel pool on udu. Puhub edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on kuni 4 kraadi.