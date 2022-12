Moodne armastus ⟩ Suhted, mis algasid internetist

Võru naine Elisabett Kleinert leidis endale abikaasa sellisest äpist nagu Hot or Not (Kuum või mitte inglise keeles – toim). Tutvumisäpp toimib samal põhimõttel nagu Tinder – ehk siis kui teise inimese pilt meeldib, siis saab sellest märku anda. Kui teine teeb samamoodi, siis tulebki match ehk nii-öelda sobivus. «Mul oli tol ajal Microsofti telefon, millele polnud võimalik Tinderit alla laadida. Jõudsin seda vahelduva eduga kasutada poolteist aastat, kui abikaasaga seal tuttavaks sain,» meenutab Kleinert.

Naine lisab, et talle jäi tulevane abikaasa esimesena silma. «Tema mõtles, et vaatab viis tüdrukut üle veel ja siis kustutab rakenduse. Esimene või teine tüdruk olingi mina ja tuli sobivus. Ta kirjutas mulle ja jäimegi kirjutama,» on Kleinert õnnelik.