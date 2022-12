GALERII JA VIDEO ⟩ Muusika- ja valgusetendused tõid Leigole preemia

Kõrgkultuuri lipulaev

Jaanus Barkala sõnul on Leigost saanud Otepää valla üks tuntumaid kaubamärke. «Inimesed üle Eesti ja ka välismaalt teavad Leigot,» kinnitas vallajuht. «Kuigi Otepää on tuntud oma spordivõistlustega, on vald tuntud ka kõrgkultuuri poolest ning Leigo veab seda lipulaevana,» ütles Barkala.

«Olen seal mitmel korral käinud ning alati on sellest head ja soojad mälestused,» rääkis pikaaegne omavalitsusjuht. «Olen alati imestanud nende pere töökust, kuidas nad kõigepealt innukalt ideed välja mõtlevad ning need koduste vahenditega ja mõnusalt teostavad. Ning kuidas see ettevõtmine on elus püsinud.»

Barkala sõnul peab ettevõtmiseks olema tahtmist, pealehakkamist ja ideid, samuti toetajaid ja häid sõpru, kes abiks käivad. «Loodame, et see traditsioon areneb veelgi edasi ning toob piirkonda välisturiste, kes oskavad hinnata siinset kultuuri, head muusikat ja loodust. Ainult need, kes on kohal käinud, teavad, milline melu ja elamus see on. Televisioon seda edasi anda ei suuda.»