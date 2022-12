Pühad toovad peredesse nii kinke kui väljasõite

Eelkõige ootavad jõulukingitusi lapsed. Põlvamaal Zerna ökotalu pidav Tiia Kokmann-Konsap sõnas, et nende peres kirjutavad lapsed päkapikkudele ja jõuluvanale pikad kirjad, kus annavad teada, mida pühadeks soovivad. «Meil on pereringis alati niimoodi olnud, et täiskasvanutele teeme pisikesed kingitused ja lapsed saavad rohkem pakke. Neil on alati Lego-soovid – saab varakult varuda,» lausus Kokmann-Konsap.