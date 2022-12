Räpina sadamast saab soetada erilise kunstniku teose

Räpina sadamakohviku perenaise Ele Järvise sõnutsi on Martin Kiis järele teinud ka kuulsate kunstnike maale. Tööde näitusmüük on Räpina sadamas avatud vähemalt jaanuari lõpuni.

Kuigi talv on juba alanud, on Räpina sadamakohvik jätkuvalt avatud ning selle seinu kaunistamas erilised maalid. Eriliseks muudab need asjaolu, et 33-aastane autor Martin Kiis on autistlik ja kõnetu mees, kellel oma eripärast hoolimata – või just selle tõttu – väga hea värvi- ja ruumitunnetus.