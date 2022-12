Tomi Saluveer: jõuluvana murekiri

Esmalt päkapikud. Tööjõusurve vaevab ka jõuluvana, sest tublide noorte töökäte arv väheneb, samuti on puudus oskustöötajatest. Päkapikud pakivad seetõttu kingitusi sageli kiirustades ning lohakalt, ühtelugu ajavad nad segamini laste aadressid ja sussid. Jõulumees tunnistab, et palgasurve rõhub tedagi ning valikute aeg on käes: tublimatel tuleb töötasu tõsta, virkusetabeli lõpuosas asuvaid väikemehi võib aga tabada koondamislaine.