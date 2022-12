Üllar Salumets: südamest tulev rõõm on jagamiseks

Aga ingel ütles neile: «Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.» Selles Luuka evangeeliumi sõnumis ütleb ingel välja jõulude tõelise tähenduse, et maailma on sündinud Päästja, kes on Issand Kristus.