Julge laenamine viis Rõuge valla kuristiku servale

«Olukord on erakorraline. Me oleme terve sügis rääkinud oma eelarvest, et oleme keerulises olukorras, aga iga päev on toonud juurde uut infot ja uudiseid,» rääkis Vahter vallavolikogus omavalitsuse finantsseisu tutvustades. «Põhimõtteliselt valla rahakott on selle aasta lõpuks tühi, me oleme ära elanud kõik oma puhvrid ja erinevate negatiivsete asjaolude koosmõjul jõudnud punkti, kus tuleb võtta ette olulisi muudatusi.»