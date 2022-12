Maarika Kerbile meeldib sarnaselt paljudele teistele valgalastele käia Valka kasutatud riiete poes RDA. «Megost käin ka läbi, sest sealt saab head värsket liha ja kaupluses on ka hea valikuga kosmeetikapood. Hindade pärast ma seal eriti ei käi, aga mulle meeldib, et Valkas on natuke teine valik kui Valgas,» ütles Kerb ja lisas, et ta käib piiri taga ostlemas paar korda kuus.