Politsei kutsub külla

Lõuna prefekt Vallo Koppel sõnas, et viimased aastad on politseile olnud väljakutsete rohked, kuid kõige selle kõrval on ikka ja alati politsei saanud suurt tuge ja kaasabi kogukonnast. «Lahtiste uste päevaga soovime oma kogukonnaliikmetele ja teistele kaasabilistele öelda aitäh ning kutsuda tänutäheks kogu perega politseile külla. Tutvustame politsei töövõtteid ja sõidukiparki, kurjategijate jälgi aitavad otsida kriminalistid, kohal on ka meie käpapatrullid ning saate teada sedagi, mis on politseitöös siil ja stalker,» kirjeldas prefekt.