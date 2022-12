Valga vallavalitsus toetab abipolitseinikke varustusega

«Abipolitseinikud teevad väga palju olulist tööd meie kõigi turvalisuse tagamiseks. Valga maakonna abipolitseinike töötundide arv 2022. aastal küünib juba 1792 tunnini, mis on tõesti muljetavaldav ja tunnustamist vääriv number,» kinnitas tänulikult vallavanem Monika Rogenbaum.

Abipolitseinikud saavad vallavalitsuse toel enda kasutusse uued telefonid, mis hõlbustavad nii korrakaitseliste tegevuste läbiviimist kui ka sündmuskohtadel jälgede talletamist. «Kuna politsei- ja piirivalveamet on viimastel aastatel pannud rõhu esmareageerijate meditsiiniliste oskuste arendamisse, on mõistlik need teadmised viia ka abipolitseinike pagasisse,» selgitas Hannes Hendrikson Kagu politseijaoskonnast.