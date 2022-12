Pühade ajal kasvab hädakõnede arv häirekeskusele

Kui tavapäraselt on kiirabi kutseid ööpäevas 600-700, siis 2021. aasta jõulupühade ajal saadeti kiirabi abivajajateni 844 korral ühes ööpäevas. Helistajatel oli mitmesuguseid muresid. «Kõige enam oli väljasõite südameprobleemide ja kõrge vererõhu tõttu. Sellele järgnesid kõhuvalu, hingamishäirete ja viirusinfektsiooniga seotud kutsed. Tavapärasest enam oli ka pikaajalise alkoholi liigtarvitamisega ning vaimse tervisega seotud muresid,» meenutas operatiivjuht Janek Murakas. «Paraku on jõulupühadel ka rohkem lähisuhtevägivalda. Kui tavapäraselt saame ööpäevas keskmiselt 33 lähisuhtevägivalla teadet, siis möödunud aasta pühade perioodil teavitati koduvägivallast 47 korral ööpäevas.»

Häirekeskuse operatiivjuht Murakas rõhutab, et hädaabinumbrile tuleb helistada, kui ohus on kellegi elu, tervis või vara ning vaja on kiiret kiirabi, politsei või pääste abi. «Kui on vaja tervisealast nõu, siis tasub alustada perearsti nõuandeliinist 1220 või lastearsti nõuandeliinist 1599.»