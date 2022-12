Jõulud haiglas ⟩ Õde: eks pühade ajal ole ikka veidi kurb tööl olla

Põlvamaalt Tilsist pärit Triinu Kurvits töötab Tartu ülikooli kliinikumi neuroloogia osakonnas õena. Ta on pidanud mitmeid aastaid just 24. detsembril tööl olema. «Eks pühade ajal ole ikka veidi kurb tööl olla. Eriti siis, kui juhtud tööl olema 24. detsembril, kui kõik teised peredega koos jõululauas istuvad ja kingitusi jagavad. Samas on kurb vaadata ka patsiente, kes sel ajal haiglas viibivad, sest nemad pole ise valinud pühade ajal töötamist,» märkis Kurvits.

Ta lisas, et kuigi ka tema otseselt ei vali jõulude ajal haiglas töötamist, ent ometi õed teavad, et keegi peab graafiku järgi pühadel tööl olema. «Eriti kui patsiendid on raskes seisus ja nende lähedased tulevad nendega hüvasti jätma, siis on kõigil raske. Muidugi kestavad jõulud ka 25. ja 26. detsembril ja perega ühine jõululõuna ära ei jää.»