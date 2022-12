Galerii ⟩ Mulgimaa omavalitsuste otsustajad pidasid ühisistungi

Kokkusaamise avas SA Viljandimaa Arenduskeskus turismiteenuste arendusjuht Johan-Kristjan Konovalov, kes tutvustas Mulgi- ja Viljandimaa turismisektori hetkeseisu. Seejärel andsid keskuse valmimisest ülevaate Mulgi Elamuskeskuse projektijuht Sille Roomets ning projekti peamine kõneisik Tõrva vallavanem Maido Ruusmann. Viimati toimus Mulgimaa omavalitsuste volikogude ühisistung 2019. aastal, mil võimalike koostöökohtade üle arutleti.

Mulkide vanem Kalle Vister sõnas, et ühisvolikogude traditsiooni tasub hoida. «Tegemist oli taaskord märgilise sündmusega, kus kolme kultuurilisel baasil koostööd tegeva omavalitsuse volikogud kogunesid ühisistungiks, et arutada ühiselt piirkonna tuleviku üle,» rääkis Vister. «Mulkide koostöösuhet saab nimetada Eestis ainulaadseks – erinevates maakondades asuvad omavalitsused teevad vabatahtlikult nii tugevat koostööd ja panustavad ka rahaliselt ühiselt seatud eesmärkidesse.»

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann andis teada, et Mulgi Elamuskeskuse suurejooneline avamine on planeeritud maikuusse, kuid grupid saavad ettetellimisel külastada keskust varem. «Suur töö on ära tehtud kogu Mulgimaa ja mulkide toel! Täname kõiki, kes nende aastate jooksul projekti oma nõu ja jõuga panustanud on,» sõnas Ruusmann. «Nüüd on aeg lükata täiskäik sisse ning valmistuda kaua tehtud kaunikese avamine üldsusele!» Sel nädalal on plaanis välja kuulutada ka tegevjuhi konkurss.

Keskuse projektijuht ja MTÜ Mulgi Elamuskeskus juhatuse liige Sille Roomets ütles, et ajaloolise Mulgi talukompleksi ümberkujundamine tänapäevaseks elamusi pakkuvaks külastuskeskuseks on olnud keeruline, aga väga huvitav. «Mulkide nutikust on igal sammul vaja läinud, sest keskuse ehitus on jäänud täpselt kõigi maailma kriiside keskele. Kuigi väljakutseid keskuse arendamisel jagus, on tööd jõudnud plaani- ja ootuspäraselt lõpusirgele,» tutvustas Roomets keskuse valmimise protsessi.