Kuperjanovlased tähistasid pataljoni 104. aastapäeva

Kuperjanovi jalaväepataljoni ülema kolonelleitnant Jaan Kesseli sõnul on pataljonil väärikas ja silmapaistev roll Eesti sõjaajaloos, mille ajalugu on kirjutatud üksuses teeninud meeste higi ja verega. „Väärikas ajalugu kohustab tänaseid Kuperjanovlasi olema oma meelsuses ja tegudes allüksuse nime väärilised. Vaadates täna oma riiki ja allüksust teenivaid mehi ja naisi, ei ole kahtlust, et oleme valmis sama kindlameelselt kaitsma oma riiki nagu on teinud seda meie eelkäijad!“ ütles kolonelleitnant Kessel.