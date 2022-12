Uus majandusspetsialist tegi elus kannapöörde

Majandusspetsialistina töötav Mari Mandel-Madise usub, et oma senisele töökogemusele ja oskustele tuginedes suudab ta Kanepi vallavalitsuse majandusosakonnale pakkuda vajalikku lisaväärtust. Ta on varasemalt töötanud rahandusministeeriumis projektide ettevalmistatud hankedokumentatsiooni kontrolli ning hangete läbiviimisega, osalenud rahandusministeeriumi poolse spetsialistina hangete hindamistel vaatlejana, vastutanud rahandusministeeriumi välisvahendite osakonnas struktuurivahendite järelevalve korralduse eest Eestis. Varasemalt on Mandel-Madise vastutanud ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahastatud struktuurivahendite toetuste ja programmide rakendamise järelevalve toimimise eest.