Räpina sadamas avati kauaoodatud tankla

Räpina sadamakohviku perenaise Ele Järvise sõnutsi ei ole tankla üksnes veesõidukite ja järvejääle suunduvate või sealt naasvate ATVde jaoks, vaid selle juurde saab sõita ka autoga. «Tankijaid tuleb järjest rohkem,» on ta tähele pannud.

Tegemist on automaattanklaga – seega ei ole kütuse varujatel otsest põhjust sadamakohvikusse sisse astuda.

Tankla avati oktoobri keskpaigas. Vajadust selle järele oli Järvise sõnutsi näha eriti suvel, mil Räpina sadamasse saabunud paatide ja skuutrite juhid olid väga õnnetud, et pärast kohvikus keha kinnitamist kohapeal tankida ei saanud. «Ütlesid, et käivad Värskas ära – muidu ei jõua pärast Tartusse tagasi. Seni oligi ju ainus koht veesõidukite tankimiseks Tartu ja Setomaa pealinna vahel Värskas. Või siis tuli kütus kaasa võtta kanistritega, mis on ka jabur,» leidis kohviku perenaine.