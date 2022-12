«Pühalikkus kindlasti. Märkamine, hoolimine,» rääkis Roy Strider. «Eks ta ole ka talvine pööripäev, valguse võit pimeduse üle. Üle maailma on see kõigil rahvastel ju enam-vähem sarnane, kas ta on siis kristlik traditsioon või islam või budism või mõni loodususund – kõigil on see looduses toimuvate muutuste märkamine ju olemas.»