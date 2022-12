Galerii ⟩ Jõuluvana tuuritas mööda Tõrva valda

Traditsioon sai alguse 2020. aastal, mil koroona tõttu jäid ära jõulupeod, kuid oli soov elanikele jõulurõõmu lähemale tuua. Sel korral toimus jõuluvana ringkäik mööda Tõrva valla külasid juba kolmandat korda ning see on kohalike seas soojalt vastu võetud. Aktiivsed külaseltsid organiseerid ka tee ja piparkoogid külakeskustesse, et jõuluvana ootamine mööduks meeleolukalt.