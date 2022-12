Ukraina selts avas uued ruumid uue hooga

Varem Kuperjanovi tänavas tegutsenud selts pidi sealsetest ruumidest lahkuma, kuna lasteaed, mille majas tegutseti, sulges sügisest uksed. Uus tegutsemiskoht on neil nüüd endine SEB kontorihoone Aia tänaval. «Meile väga meeldivad need ruumid: kesklinnas, kultuurimaja on lähedal, raamatukogu, koolid. Inimesed käivad ja uurivad, mis siin on. Alinaga (meeskonna liige Alina Malbe – toim) just rääkisime, et mõnikord tuleb jõuetus peale, aga kui tuled siia, saad energiat,» kõneles seltsi juhataja Ruslana Dovha.