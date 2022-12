VIDEO JA GALERII ⟩ Kütioru suusakeskus võttis vastu kohaliku elu edendaja auhinna

Võru maakonna kuvandiks on Tootsi sõnul orgude ja mägedega kaunis loodus. «Kui siitsamast Kütioru mäestki alla vaadata, siis on näha, kui kõrged mäed meil maakonnas on,» lausus Toots. «Tähtis on ka see, et omanikud pakuvad kooliõpilastele võimaluse tulla suusakeskusesse soodsalt suusatama ning saama suusatamise algõpet.»