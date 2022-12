Lähipäevil sajab lund ja lörtsi

Ööl vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma, hommikul sadu lakkab. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur ulatub neljast külmakraadist ühe soojakraadini. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Ennelõunal puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti 13, õhtul pöördub lõunasse ja kagusse ning nõrgeneb. Õhutemperatuur ulatub kolmest külmakraadist ühe soojakraadini.

Ööl vastu neljapäeva pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab lund, saartel ja läänerannikul ka lörtsi ja vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, saartel hommikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 3-9 kraadi. Neljapäeva päeval on pilves ilm. Tihe lume- ja lörtsisadu levib edelast kirdesse, saartel sajab ka vihma, õhtul läheb ka mandril sadu järk-järgult üle vihmaks ning on jäiteoht. Kagutuul tugevneb 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s, õhtul pöördub saartel edelasse. Õhutemperatuur ulatub nullist nelja soojakraadini.

Ööl vastu reedet on pilves ilm. Tihe lume- ja lörtsisadu levib edelast kirdesse, saartel sajab ka vihma, õhtul läheb ka mandril sadu järk-järgult üle vihmaks ning on jäiteoht. Kagutuul tugevneb 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s, õhtul pöördub saartel edelasse. Õhutemperatuur ulatub nullist nelja soojakraadini. Reede päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub edelatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.