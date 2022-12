Põlva vallas jääb vähemaks nii postiasutusi kui kirjakaste

«Arvestades kohalike soove, paigaldatakse järgmisel aastal koostöös vallaga Mooste alevikku ja Laheda külla pakiautomaadid. Praegu on neid vallas neli: Põlva kaubamaja, Selveri, Meie Ostumarketi ja Vastse-Kuuste Coopi kaupluse juures,» lausus Omniva Lõuna piirkonna postiasutuste juht Lylian Peek.

Ta lisas, et kuna üha rohkem kasutatakse pakiautomaate, kahaneb postipunktides käijate hulk. Just selle tõttu suletakse järgmisel aastal Vastse-Kuuste postkontor ja Taevaskoja postipunkt. «Sulgemine on plaanis 1. veebruaril,» täpsustas Peek. «Tavapäraselt jätkavad tööd Põlva postkontor ja Mooste postipunkt.»