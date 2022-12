Võrumaa lühiuudised

Pataljon korraldas piduliku rivistuse

Aastapäeva tähistamine algas rivistusega Võrus kaitseväe Taara linnakus, kus parimatele teenistujatele anti kätte ergutused ning söödi pidulikku jõulu­lõunat. Seejärel suundusid pataljoni esindajad Tartu Raadi kalmistule, et asetada pärg Julius Kuperjanovi hauale, ning Jõgevamaale Puurmani mõisasse, et süüdata seal partisanide salga auks mälestusküünal.

Nursipalu kanti plaanitakse uut avalikku teed

Kaitseministeeriumi esindajad on lubanud, et kui Nursi ja Sõmerpalu vaheline tee avalikule liiklusele suletakse, rajatakse avalikuks kasutuseks uus sõidutee. See hakkab kulgema kusagil Võru pool, väljaspool polügooni uusi piire.

Pole teada, kuidas uus tee Võru-Valga maanteelt Sõmerpallu viima hakkab. «Täpne trass selgub projekteerimise käigus,» ütles RKIKi kommunikatsioonijuht Hanna Heinnurm ja lisas, et uus tee on mõeldud avalikuks kasutamiseks.

Riigihanke osa, mis puudutab tee tehnilist kirjeldust, on kaetud saladuslooriga. Riigihanke dokumentidest selgub, et pakkujatel on võimalik sellega, millist teed neilt täpselt soovitakse, tutvuda seitse tööpäeva enne pakkumuse esitamise tähtaega, mis on 20. jaanuar. Andmete avaldamine on neil keelatud.