Kaupo Kutsar: kodu helmeste eest ei kingi

Meie vaenuliku idanaabri rünnak demokraatliku maailmakorra vastu on andnud samas palju õppetunde ka Eesti kaitseväe ekspertidele. Kaitsevõimet arendades võetakse kasutusse järjest võimsam relvastus ja kaasatakse üha rohkem liitlasvägesid, kuid see kõik vajab ka suuremat polügooni.

Usutavasti ei kahtle keegi, et meie kaitseväele on vaja suuremat harjutusala, mis vastaks tegelikele vajadustele. Kuid kuhu see rajada, selles on küsimus. Kas Nursipalu on selleks ainuõige koht, seda ma oma praeguste teadmiste juures ei oska öelda. Kindlasti pean kaitseväe eksperte selles osas pädevamateks.