Maailmahariduse päevad Peipsimaa koolides äratasid ellu hulga põnevaid ideid

Maailmaharidus on teadmiste kogum, mis aitab meil paremini mõista kuidas globaalsed probleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. Maailmaharidus lähtub ÜRO säästva arengu eesmärkidest ning on mitmeid võimalusi ja teemasid, et see siduda ühe toreda õppeprotsessiga.

Projektis osalenud õpetajate hinnangul on maailmahariduse päevade korraldamine koolides oluline. Tagasisidena öeldi, et need võimaldavad siduda põnevaid teemasid õppekavaga ning lõimida omavahel õppeainet ja reaalset elu. Samuti nähti, et maailmapäevade korraldamine annab hea võimaluse teatud teemasid käsitleda õppeainete üleselt. Oluliseks peeti, et õpilastel tekiks arusaam maailma terviklikkusest ning eri protsesside vastastikustest seostest ja suhetest.