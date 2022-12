Päästeamet saatis Ukrainasse demineerimisalast abi.

Detsembri keskel Ukrainat külastanud siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on abi demineerimisel vajalik nii inimohvrite vältimiseks kui ka Ukraina majanduse taaskäivitamiseks. „Visiidil nägin piirkondi Kiievi lähiümbruses, kuhu venelased jätsid taandudes maha miine täis metsad ja põllud. Seal ei saa liikuda inimesed ega metsa- ja põllutöömasinad. Kümned tuhanded ruutkilomeetrid on ohutsoon, kus seiskunud nii põllumajandus kui metsatööstus. Sellega asi muidugi ei piirdu – mineeritud on ka olulised infrastruktuuriobjektid ja näiteks elektrijaamad,“ ütles Läänemets. Siseministri sõnul võib demineerimine Ukrainas võtta aastaid kui mitte aastakümneid. „Mida rohkem saame ukrainlasi aidata, seda kiiremini elu seal normaliseerub ja majandus toibub. Visiidil tegin Ukraina siseministrile ka ettepaneku saata neile appi meie demineerijad, Eesti poolt on see huvi ja valmisolek olemas,“ lisas Läänemets.

„Ukraina territooriumil kestev sõda on nõudnud rohkelt inimohvreid ja hävitanud kodusid. Alad, mida ukrainlased on suutnud vabastada, on endiselt ohtlikud ja peidavad endas arvukalt lõhkekehi. Selleks, et inimesed saaksid naasta vabastatud piirkondadesse, on vaja need eelnevalt lõhkekehadest puhastada. Omast kogemustest teame, et sõja tõttu üles seatud pommid peidavad end maapõues aastakümneid. Eestiski leiame veel praegu Teise maailmasõja ajast pärit lõhkekehi. Ukrainlastel seisab ees pikaajaline demineerimistöö ja nad vajavad selle juures abi,“ ütles Päästeameti demineerimiskeskuse juhataja Meelis Mesi.