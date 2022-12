Piirivalve piirab Peipsi järve jääle minekut

Nii on alates 31. detsembrist keelatud minna Varnja küla ja Meerapalu küla vahelisele ning Piirissaarest põhja suunas jäävale jääle. Nina külast Varnja külani on lubatud väljuda jalgsi vaid kuni 2 kilomeetrit kaldast. Smolnitsa küla ja Nina küla vahelisel alal on lubatud Peipsile minek jalgsi kuni 3 kilomeetri kaugusele kaldast. Keelatud on väljuda Peipsi järve jääle Smolnitsa küla ja Narva jõe lähte vahelisel alal.