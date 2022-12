Lõuna-Eesti Postimehe aasta töötaja on ajakirjanik Arved Breidaks

Ajakirjanik Arved Breidaks pälvis toimetuse hääletuse põhjal juba kolmandat korda Lõuna-Eesti Postimehe aasta töötaja tiitli.

Arvedis peitub ajakirjanikuna tõeline talent nii kirjutaja kui ka videoreporterina. Tema lugusid iseloomustab suurepärane sõnaseadmisoskus – teha tekst sedavõrd huvitavaks ja loetavaks on suur kunst ning imeline oskus. Arved Breidaks on kindlasti Lõuna-Eesti üks parimaid videoreportereid, ta on oma lugude kaudu tuntud üle Eesti ning tsiteeritud piiri tagagi.

Kahtlemata on ta Lõuna-Eesti Postimehe 2022. aasta parim uudistereporter. Tänu talle on lugejate ette jõudnud paljude inimeste mured seoses Nursipalu polügooniga, kriminaalsete tegude telgitagused, huvitavad nüansid nende inimeste elust, keda arvame juba niigi hästi tundvat. Tema intervjuud poliitikutega on sellised, mis teeksid au igale väljaandele.

Kolleegid hindavad Arvedi lugudes tema põhjalikku uurimistööd, laia silmaringi ning taustateadmisi, samuti suurepärast sõnaseadmisoskust, mis haarab lugeja kaasa nii, nagu oleksid ise seal kohapeal, loo sees.