Tomi Saluveer pälvis parima taustajõu tiitli

«Tomi tugev külg on tema tugevad majanduslood. Ettevõtluslehe ja majanduslugude tõeline alustala, kes on alati kursis kõigi ettevõtjate murede ja rõõmudega. Lisaks alati teab, millal miski kallineb või odavneb,» iseloomustavad teda kolleegid.

Tomi Saluveer osaleb ka kõigil kolme maakonna ettevõtlusžüriide töös. Lisaks on Tomi väga põhjalik: kontrollib igasugustest andmebaasidest, et kellelgi ei oleks võlga ja et poleks taustal mingeid plekke, enne kui me kedagi tunnustama asume. Sellise põhjalikkuse ja kirega valmivad ka tema teised lood.