Põlva tiimid valitsevad käsipalli esiliigat

Liigas võtab mõõtu 12 meeskonda. Coop Põlval on 16 punkti, teisel kohal on Põlva/Arcwoodi meeskond 12 punktiga ja kolmandal kohal Tall SK/Mistra võistkond 12 punktiga.

Väravaviskajate edetabelit juhib Coop Põlva mängumees Kermo Saksing, kelle arvel on lausa 74 tabamust. Seitsme meetri karistusvisete realiseerimises on Saksing parima Coop Põlva mängijana kolmandal kohal. Tema tabavusprotsent on 81.