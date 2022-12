Otepääl võistlevad maailma tipud

Korraldustiimi juhi Ago Markvardti sõnul on suurvõistluse ettevalmistus kulgenud igati tavapärases graafikus. «Oleme võistlusteks ja sportlaste tulekuks 99,9% valmis. Kodupublikul on kindlasti hea meel Kristjan Ilvese võistlemise üle, kuid Otepääl stardivad ka kõik Kristjani tugevad konkurendid ja kahevõistluse absoluutsesse tippu kuulujad. Teiste hulgas on võistlemas MK-sarja liider Jarl Magnus Riiber, tõusev täht Julian Schmid ning järjepidevalt head taset näitavad Johannes Lamparter, Vinzenz Geiger ja Jørgen Graabak.»