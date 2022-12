Kuplandi teenuse kasutajate arv kahekordistus

Kagu-Eesti kaugtöökeskuste projektijuht Li­sanna Elm ütles, et kaugtööklientide arvu suurenemise üks põhjuseid on koroonapiirangute kadumine 2022. aasta kevadel, samuti Kuplandi laienemine ja välisklientide lisandumine.

«Kaugtöötajad ja eriti diginomaadid on rahvusvaheline kliendigrupp, kelle tähelepanu ja usaldust ei saa võita üleöö. Lõppeva aasta kaugtööstatistika näitab rõõmustavat tendentsi, et Kagu-Eestit külastanud kaugtööklientide geograafia on varasemaga võrreldes oluliselt avardunud,» rääkis Elm.